رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيين مدير جديد لمعهد كونفوشيوس

وكذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتور تامر أحمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 19 / 12 / 2023 ولمدة عام.

وعلى جانب آخر، بدأت جامعة عين شمس وكلياتها رفع حالة الطوارئ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تنطلق بداية من الأسبوع المقبل ببعض الكليات وكليات أخرى تبدأ الامتحانات مع نهاية الشهر الجارى .

وبدأت كل كلية من كليات جامعة عين شمس، وضع روشته من التعليمات على صفحاتها ، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الغش، والإجراءات الاحترازية خاصة وأن الامتحانات تتزامن مع بداية فصل الشتاء.