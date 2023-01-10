رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية اللغات والترجمة ويثنى على مركز الترجمة

كتب لؤى على

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، لجان الامتحانات بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، واطمأن على سير العمل بلجان الامتحانات وانتظامها، وتأكد من حضور أستاذ المادة، ووجود الإشراف الطبي على مدار الفترات المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية.

كما تفقد مركز التعريب والترجمة والنشر واستمع إلى شرح من الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، حول ما يقدمه المركز من خدمات متميزة للباحثين في الجامعة وخارجها، والدورات التدريبية التي يقوم بها، وقد أشاد فضيلة رئيس الجامعة بجهود المركز محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وخلال جولته زار رئيس الجامعة الصالون الثقافي للدكتور محمد شامة، واستمع إلى شرح حول أنشطة الصالون، وما يقوم به من جهود علمية متميزة؛ خدمةً لشباب الباحثين.

كان في استقبال رئيس الجامعة كل من: الدكتور محمد غازي، عميد الكلية، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شامة.

من جانب آخر يحاضر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، في الندوة الشهريَّة الرابعة لمجلة الأزهر، والتي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مركز الأزهر للمؤتمرات، غدًا الأربعاء، تحت عنوان: «مِن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهُويَّة الوطنية».

وتعقد الندوة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة عدد من العلماء، وهم: الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتورة وفاء كامل، أستاذ اللسانيات في كلية الآداب جامعة القاهرة عضو مجمع اللغة العربية، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة.

وأكَّد رئيس جامعة الأزهر أنَّ للأزهر الشريف منذ نشأته وعبر تاريخه العريق جهودًا حثيثة في حفظ التراث والحفاظ على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم؛ وذلك انطلاقًا من واجبه الديني والوطني؛ كما أنه عبر هيئاته يحمل لواء النهوض باللغة العربية ومجابهة التحديات التي تواجهها، خصوصًا في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تلزم منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس باستخدام اللغة العربية الفصحى في التدريس والحوار مع الطلاب في قاعة المحاضرات، مطالبًا جميع المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية بالالتزام باللغة العربية الفصحى؛ لتمكينها في قلوب الناطقين بها وفي عقولهم، وتنمية الذائقة اللغوية لدى الأجيال الحالية.