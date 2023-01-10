رئيس المصرية للاتصالات يعلن حصول الشركة على ترددات جديدة للمحمول

كتبت هبة السيد

كشف المهندس عادل حامد الرئيس التنفيدي للشركة المصرية للاتصالات ، عن حصول شركة we علي ترددات إضافية للمحمول، وذلك بعد عامين من حصول الشركة علي ترددات فى الحيز الترددي في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس محمد ابو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية، المهندس محمد شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية.

جاء حصول الشركة علي ترددات جديدة بعد وصول عدد عملاء المحمول إلى 12 مليون عميل، بعد 5 سنوات من حصول الشركة علي رخصة محمول.

وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى ديسمبر 2020 لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم. وبلغت قيمة الترددات آنذاك 1.170 مليار دولار.