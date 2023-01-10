رئيس المصرية للاتصالات: ربط 90% من المستشفيات الحكومية لتقديم العلاج عن بعد

كتبت هبة السيد

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات ، إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر، إذ انتقلت من الصناعة التقليدية في تقديم خدمات الصوت والبيانات، إلى الصناعة الثلاثية لتقدم خدمات الصوت والبيانات والتليفزيون عبر الإنترنت، ليتم ترقيتها مجددًا لتقديم خدمات جديدة منها تقديم الخدمات المالية والمدفوعات عبر المحمول، وخدمات الصحة.

أشار "حامد"، إلى حملة الشركة المصرية للاتصالات الأخيرة التي ركزت على خدمة WE Pay، والتي توسعت وانتشرت خلال الفترة الماضية، من خلال منصة المصرية للاتصالات، التي يجرى تطويرها لتصبح أفضل وأيسر للعملاء، كما تعمل الشركة على تطبيقات أخرى في مجال الصحة، من خلال ربط كافة مراكز الأشعة والتحاليل وكذلك المستشفيات، ووصلت نسبة ربط الأخيرة 90%؛ لتقديم خدمات العلاج والتشخيص عن بعد، والروشتة الموحدة، والتاريخ المرضي الموحد، عبر مركز بيانات موحد للمستشفيات والمرضى، وقد يتم الربط مع عدد كبير من العيادات لتحقيق نفس الهدف.

قال "حامد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية، إن الشركة تعمل على ميكنة المنظومة الصحية من خلال شبكة المصرية للاتصالات، وجاري بالفعل العمل على إتاحة الخدمة وتمكين العملاء للحوسبة السحابية، لنصبح جاهزين لإطلاق تطبيقات للصحة وكذلك التعليم، والذي يشهد في الوقت نفسه تطور ملحوظ في عقد الامتحانات أون لاين، كما أن نسبة ما يزيد عن 95% من الكليات في مصر مربوطة من خلال شبكة الشركة، مما يمكن من تقديم خدمات وتطبيقات لها مستقبلًا.