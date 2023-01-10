رئيس الرقابة المالية يصدر 3 قرارات بتأسيس والترخيص لشركات جديدة

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، 3 قرارات؛ الأول رقم 2368 لسنة 2022، بالموافقة على منح البنك المصري لتنمية الصادرات ، الترخيص للقيام بمزاولة نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش إعمالًا لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.

ونص القرار الثاني رقم 2764 لسنة 2022 على الموافقة على تأسيس شركة بروهاوس العالمية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

ونص القرار الثالث رقم 2019 لسنة 2022، بالموافقة على منح الترخيص لشركة الأهلي للتوريق لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى سبتمبر عام 2022 بلغت 2392 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 216.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2454 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 140 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 2.5%، ونموًا فى قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 54.7%.

ووزعت الموافقات بين 1351 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2022 مقابل 1463 موافقة، بقيمة 34.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 7.7% فى عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 31.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1023 موافقة بقيمة 154.2 مليار جنيه مقارنة مع 981 موافقة بقيمة 99.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4.3% فى عدد الموافقات و55.4% بقيمة التأسيس.