اليوم السابع
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رئيس البرلمان الأردنى يبحث فى العراق اليوم سبل التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:04 م
رئيس البرلمان الأردنى يبحث فى العراق اليوم سبل التعاون بين البلدين رئيس البرلمان الأردنى أحمد الصفدى
كتب أحمد جمعة

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يبحث رئيس مجلس النواب الأردنى، أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي، محمد الحلبوسي، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

 

ويبدأ رئيس البرلمان الأردنى، زيارة رسمية إلى العراق، الثلاثاء ، يرافقه رؤساء الكتل النيابية، ويلتقي الوفد البرلماني مختلف الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، بهدف تذليل أي عقبات تشريعية أمام مشاريع التعاون بين البلدين.

 

ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب الأردنى: "الزيارة جاءت بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب العراقي، تهدف إلى البناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافه الأردن الشهر الماضي بمشاركة إقليمية ودولية، والذي أكد أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة".

 

وأشار البيان إلى أن الوفد البرلماني الأردني سيبحث مع رؤساء الكتل البرلمانية العراقية آفاق تدعيم مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادي الأردني المصري العراقي، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الأردنية العراقية المشتركة، واتخاذ خطوات لتحفيز الاستثمار المتبادل.


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