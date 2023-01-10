دراسة: فصيلة الدم تتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين

فاطمة ياسر

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، وذلك وفقا لما نشره موقع “ indiatoday”.

لقد وجد العلماء طريقة للتنبؤ بخطر الإصابة ب السكتة الدماغية بين الأفراد بناءً على فصيلة دمهم، ونشر فريق من جامعة ماريلاند دراسة في مجلة Neurology تربط فصيلة دم الشخص بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة.

وحللت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، المتغيرات الجينية المرتبطة بفصيلة دم الشخص وتضمنت جميع البيانات المتاحة من الدراسات الجينية التي تضمنت السكتة الدماغية الإقفارية للشباب البالغين ، والتي تسببها انسداد في الدم تتدفق إلى الدماغ.

وقال براكستون دي ميتشل ، مؤلف الدراسة من كلية الطب بجامعة ميريلاند في بالتيمور ، إن أنواع الدم التي لا تحتوي على O قد ارتبطت سابقًا بخطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة، ومع ذلك ، أظهرت نتائج الدراسة وجود صلة أقوى بين أنواع الدم هذه مع السكتة الدماغية المبكرة مقارنة بالسكتة الدماغية المتأخرة.

وعلى وجه التحديد ، يشير تحليلنا التلوي إلى أن المتغيرات الجينية المرتبطة بفصائل الدم A و O تمثل تقريبًا كل تلك المرتبطة جينيًا بالسكتة الدماغية المبكرة، وقد يكون الأشخاص الذين لديهم هذه المتغيرات الجينية أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية .

وتمت دراسة أكثر من 48 دراسة حول علم الوراثة والسكتة الدماغية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وشملت الدراسات 16927 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 مصابين بجلطة و 576353 شخصا لم يصابوا بجلطة، ومن بين المصابين بجلطة دماغية أصيب 5825 شخصا بالسكتة الدماغية في وقت مبكر و 9269 شخصا أصيبوا بالسكتة الدماغية في وقت متأخر، وتم تعريف السكتة الدماغية المبكرة على أنها سكتة إقفارية تحدث قبل سن 60 وكان بداية السكتة الدماغية المتأخرة أكبر من 60 عامًا.

وكان الأشخاص المصابون بالسكتة الدماغية المبكرة أكثر عرضة للإصابة بفصيلة الدم A وأقل احتمالًا للإصابة بسكتة دماغية متأخرة أو بدون سكتة دماغية كانوا مرتبطين بفصيلة الدم O، وكان الأشخاص المصابون بالسكتة الدماغية المبكرة والمتأخرة أكثر عرضة للإصابة بفصيلة الدم B.

وكان الحد من الدراسة هو تنوع المشاركين ، على الرغم من أن 35% من المشاركين كانوا من أصل غير أوروبي، وعلى الرغم من أن العمل يعمق فهمنا "لتطور وتغييرات السكتة الدماغية في وقت مبكر."

وقالت جينيفر يوهل ماجيرسيك ، من جامعة يوتا وزميلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب ، والتي كتبت الافتتاحية الخاصة بالدراسة أن هناك حاجة إلى أبحاث مستقبلية للمساعدة في تطوير فهم أكثر دقة لكيفية تطور السكتة الدماغية، و وهذا يمكن أن يؤدي إلى علاجات وقائية موجهة بداية سكتة دماغية مبكرة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة أقل خلال السنوات الأكثر إنتاجية لدى الأشخاص .