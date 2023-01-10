حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية قورته

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على مواصلة الجولات التفقدية لرصد معدلات الإنجاز بكافة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة وتشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بتفقد نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرية قورته ثانى بمركز نصر النوبة، والتى ستخدم 16 ألف من الأهالى والمواطنين موزعين على 9 قري فرعية وتوابع، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء مدرسة مرواو الابتدائية بنسبة 100% ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 98 %، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 90 %، علاوة على تفقد مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بجرف حسين بنسبة 85 %، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قورته ثانى بنسبة 75%، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بقورته ثالث بنسبة 60 %، فضلاً عن تفقد إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقورتة أول بنسبة 50 %.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة التفقدية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية مع القيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية.