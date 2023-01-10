جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب منظار بندقية وعدد من السجائر الإلكترونية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب منظار بندقية وعدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طيران خطوط الشرق الأوسط اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه وتردده المستمر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص وسامح سيد عبده أفادا بوجود منظار داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على محمود محمد سعيد مدير إدارة الحركه قام بتكليف مصطفي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود منظار بندقية، وبعرضه علي إدارة المفرقعات بمطار القاهره الدولي و التي افادت بأن المشمول محظور دخوله طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ .

وفي المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من البحرين على رحلة خطوط طيران الخليج اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الفحص وسامح سيد عبده تلاحظ وجود أجسام متكرره يشتبه أن تكون سجائر الكترونية .

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم مدير إدارة الحركة قام بتكليف مصطفي محمد مأمور الجمرك بفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٨٩٨ من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

وقرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى ١ و ٢ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .