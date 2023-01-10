جامعة جنوب الوادى تعلن فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لكل منتسبى جامعة جنوب الوادى من السيدات "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى وأعضاء الخدمة المعاونة" بجميع الكليات بقنا والغردقة والإدارات المركزية والمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال غرباوى، إن الجامعة حريصة على الاحتفاء بالنماذج المتميزة التى تستحق التكريم وتقدير دور الأم المحورى فى بناء الأسرة وتقديم العناصر النافعة للمجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تتضمن استيفاء المعايير للأم المثالية، والأم البديلة التى تكفل يتيم بلا مأوى أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتميز علميا أو فنيا أو رياضيا.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لأنه يتم استيفاء المستندات التالية من المتسابقات صفحة عن قصة كفاح المتسابقة، وصور بطاقات الرقم القومى للأم والزوج والأبناء، وصورة شهادة الميلاد للأبناء، وصورة شهادة المؤهل الدراسى للأبناء، وصور شهادة وفاة الزوج للأرملة، وصورة قسيمة الزواج وصورة من التقارير الطبية للزوج المريض واستيفاء النموذج المرفق من إعلان المسابقة .

ومن شروط التقدم للمسابقة ألا يقل سن الأم فى أول يناير 2023 عن 45 عاما وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، وتسلم أوراق المتسابقات المشاركات إلى الكليات والإدارات التابعين لها اعتبارا من 15 يناير، وتسلم مجمعة إلى إدارة المشروعات البيئية فى موعد غايته 15 فبراير.