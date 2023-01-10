توقف حركة السيول بمناطق وسط سيناء وتواصل رفع درجات الاستعداد

شمال سيناء - محمد حسين

توقفت اليوم حركة تدفق مياه السيول بوديان مناطق وسط سيناء بنطاق مركز نخل، حيث أعلن مجلس مدينة نخل أن الأودية التى شهدت جريان المياه فيها هى وادى النثيلة، ووادى العدام المار بوسط مدينة نخل، والمياه انحصرت فى مجارى الوديان، ولم تؤثر على حركة السير وان الطرق مفتوحة بشكل طبيعى .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم عمل مسارات امنة لتحويل مجارى السيول خارج المدينة فى حالة وصوله، ومراجعة السدود التى تم إنشائها فى العام الماضى للتأكد من صلابتها ومستوى ارتفاعها بمستوى تجمع المياة للتأكد من عدم إنجرافها بواسطة المياة عند حدوث سيول من الدرجة القوية، وتقوية التربة على جانبى الطرق الاسفلتيه بالمدينة خاصة التى توجد فى مصب السيول حفاظاً على الطرق من الهبوط نتيجة جرف المياه للرمال بجانب الطرق.

وشهدت أجواء شمال سيناء اليوم، استقرارا فى الأحوال الجوية.

وكونت مياه الأمطار التى تعرضت لها مناطق فى وسط سيناء مناظر بديعة من الغدران التى تجمعت نتيجة جريان الماء من على المنحدرات الصخرية والمسطحات الطينية واستقرت بالمناطق الأقل انخفاضا.

ونقل سكان قرية " المنبطح " إحدى قرى مركز الحسنة بوسط سيناء صورا لغدران المياه على أطراف قريتهم وتحيط بها من بعيد ارتفاعات صخرية، وصورا تظهر جريان المياه فى مجرى وادي عين القديرات.

وقام الأهالي بدورهم بعمل سدود تعويضية يدوية لاحتجاز المياه للاستفادة منها لاحقا كمصدر للشرب وري زراعتهم .

وأكد الأهالى ان هذه امطار خير وسقت مساحات القمح والشعير التى يقومون بزراعتها ويتوقعون لها موسم ناجح بعد الارتواء بمياه الأمطار.

وتعرضت كافة مناطق سيناء شمالا وجنوبا لسقوط أمطار متوسطة امس أدت لجريان المياه فى الوديان بالمناطق والمنحدرات الجبلية، وتكون برك مياه بالشوارع، سارعت كاسحات مجالس المدن للتخلص منها دون تلقي أي شكاوى بوقوع حوادث.

وواصل فريق عمل ميدانى بمجلس مدينة العريش بقيادة أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش نزح المياه المتجمعة فى برك بالشوارع وفتحها وتسيير حركة المرور بالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية، وتم الدفع بكافة المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء وتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك الفعال مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش فى حالة اى طارئ، وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والأخيرة علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية، لافتة إلى أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.



توقفت اليوم حركة تدفق مياه السيول بوديان مناطق وسط سيناء



تهيئة الطرق