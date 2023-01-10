توقعات متفائلة من صندوق النقد الدولى لمستقبل اقتصاد مصر.. إنفوجراف

توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى 2025 / 2026.
• توقعات الصندوق نمو الاقتصاد المصرى
4% خلال العام المالى الجارى 2022 – 2023
5.3% في 2023 -2024
5.7% في 2024 – 2025
5.9% فى 2025 - 2026
• توقعات الصندوق لإيرادات موازنة مصر
1.6 تريليون جنيه فى 2022 – 2023
1.9 تريليون جنيه فى 2023 -2024
2.2 تريليون جنيه فى 2024 – 2025
توقع تراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025
توقع أن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلي
توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصرى
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