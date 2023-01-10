تنفيذ 4 خطوط كهرباء باستثمارات 410ملايين جنيه لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة بالسادات

كتب أحمد حسن

صرح ا لدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 4 خطوط كهرباء جديدة لربط المحطات الكهربائية بمدينة السادات، باستثمارات قيمتها 410 ملايين جنيه، لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة والتى تحتوى على 1076 قطعة صناعية بمختلف الأنشطة، وكذلك خدمة أراضى توسعات الامتداد السكني للمدينة.

وأكد وزير الإسكان أن مدينة السادات تُعد قِبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والسكنية والتعليمية والتجارية والترفيهية نظراً لموقعها الاستراتيجي المتميز، وارتباطها بالعديد من محافظات الدلتا.

وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن هذه الخطوط هي: خط ربط محطة الامتداد بـ/إيتاي البارود بقدرة 220 ك/ڤ، وخط ربط محطة الصناعية الثامنة بالامتداد بقدرة 220 ك/ڤ، وخط النوبارية/بشاي " دخول - خروج " لربط المنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة صناعية، وخط ربط محطة الامتداد بمحطة الحي المتميز بقدرة 220 ك/ڤ.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس جهاز السادات، أنه جارٍ تنفيذ أعمال توسعات للطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة التى تشهد حركة رئيسية وذلك من أجل تسهيل الحركات المرورية ومنها: أعمال توسعة بشارع رابعة العدوية لتيسير الحركة بالمناطق السكنية الحادية عشرة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة وإسكان المستقبل ومناطق إبنى بيتك، وأعمال توسعات لشارع سعد زغلول المتقاطع مع شارع رابعة العدوية لتسهيل الحركة المرورية بين شارع أبوبكر الصديق وشارع رابعة العدوية.

وأوضح "سالمان" أن هذه الشوارع كانت بعرض 7.5 متر وستصبح بعد انتهاء التوسعات بعرض 10 أمتار، مؤكداً أن المدينة تشهد استكمال أعمال البنية التحتية لمناطق أراضى الإسكان الاجتماعي ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والميادين.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط طرق مناطق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 70 ألف فدان، كما تم الانتهاء من طبقة رفع كفاءة وترميمات أسفلتية من أمام المنطقة السكنية 26 استكمالا مع شارع أبو بكر الصديق، والانتهاء من تنفيذ طبقة سطحية للطرق الداخلية أمام كنيسة السيدة العذراء، وذلك فى إطار الاهتمام بتطوير المرافق العامة وإنشاء محاور مرورية جديدة تيسيراً على سكان ومرتادي المدينة