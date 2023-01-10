اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25% ببرنامج بنكنوت على "نغم FM"

الثلاثاء، 10 يناير 2023 06:00 ص
تفاصيل شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25% ببرنامج بنكنوت على "نغم FM" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش برنامج بنكنوت والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع على راديو "نغم إف إم" اليوم الثلاثاء، تفاصيل شهادات الادخار الجديدة بفائدة 25%، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

 

 


شهادات الادخار

أسعار الفائدة

برنامج بنكنوت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة