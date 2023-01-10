تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية.. مجلس الوزراء: 3600 أسرة استفادت من التعويضات وتنفيذ 265 مشروعا فى مركز نصر النوبة.. والأهالى: حياتنا تحولت للأفضل مع «حياة كريمة».

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