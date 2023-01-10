تشميع مخزن لـ"نباشين" القمامة بحى الزهور فى بورسعيد

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن خرده مخالف بمنطقة شباب المدينة يستخدم لتجميع المواد البلاستيكية والخردة التي يجمعها "نباشين" القمامة، ورفع ومصادرة عدد من الاشغالات بالمنطقة.

وأهاب حي الزهور، في بيان له، المواطنيين الالتزام ومساعدة الأجهزة التنفيذية بالحي في فرض الانضباط وعدم وضع الاشغالات.

وفي سياق آخر، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، ومديري عموم مديريات الاسكان، الطرق ، والإدارة الاستراتيجية، مديري هيئات المرافق المتنوعة.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان المحافظ، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في الست سنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء و المحددة والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء ، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.