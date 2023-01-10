تحريات واقعة مقتل طفلة على يد شقيقها بالقناطر: مريض نفسيا ويخضع للعلاج

القليوبية - إبراهيم سالم

كشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة بواقعة مقتل طفلة وإصابة شقيقها التوأم ووالدتهم على يد شقيقهم الأكبر بدائرة المركز، حيث أوضحت أن المتهم يعاني مرض نفسي من 2017، ويخضع للعلاج النفسي بإحدى دور العلاج النفسي، ويوم الواقعة أحضره والده لأداء امتحان إحدى المواد بكلية الحقوق المقيد بها الطالب.



وأوضحت التحريات، أنه أثناء تواجد المتهم بالمنزل انتابته حالة من الهياج العصبي والنفسي تعدى على إثرها على شقيقه الأصغر، 10 سنوات، ولدي تدخل والدته وشقيقته الصغرى، 10 سنوات، تعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض سكين، وأحدث إصابتهم التي أودت بحياة الطفلة بجرح طعني بالصدر، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط طالب بكلية الحقوق بجامعة بنها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لتعديه على شقيقيه التوأم ووالدته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إثر إصابته بحالة هياج نفسي، ما أسفر عن وفاة شقيقته إثر إصابتها بجرح طعني بالصدر، وإصابة شقيقه الآخر ووالدته، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باستقبال 3 أشخاص مصابين بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم، ووفاة طفلة 10 سنوات بمستشفى قليوب التخصصي إثر تعدي شقيقهم عليهم بسلاح أبيض "سكين".



على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من "مني ك ع"، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وشقيقها التوأم "عبد الله ج ع"، 10 سنوات بالصف الرابع، بجرح طعني بالصدر، ووفاة الأولى فور نقلها للمستشفى، وكذلك إصابة والدتهم "صفاء ع إ"، ربة منزل، بجرح قطعي بالقدم اليسري، إثر تعدي شقيقهم "م ك ع"، 24 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة بنها، إثر إصابته بحالة هياج نفسي، حيث أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج، باستخدام سلاح أبيض "سكين".



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وجري نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.