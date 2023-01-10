برلمانى إسرائيلى يدعو للعصيان المدنى.. ويصف حكومة نتنياهو بـ"الفاسدة"

دعا عضو البرلمان الإسرائيلى "الكنيست"، يائير جولان، اليوم الثلاثاء، إلى عصيان مدنى فى بلاده.
ونشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب "ميرتس" اليسارى، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمى على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، دعا من خلالها إلى العصيان المدنى فى إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.
وطالب يائير جولان بإعلان العصيان المدني الكامل فى إسرائيل بإغلاق الشوارع والمحال التجارية والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، التى وصفها بـ"الحكومة الفاسدة والخبيثة والشريرة".
ولم يكتف عضو الكنيست عن حزب ميرتس اليسارى، وهو جنرال سابق بالجيش الإسرائيلى، ونائب وزير الاقتصاد السابق، بذلك بل وصف حكومة نتنياهو الجديدة بأنها "حكومة فاسدة والحريديم المتطرفين يحصلون على أموال الإسرائيليين ويفعلون ما يريدون دون أى رادع"، مناشدا بمحاربة تلك الحكومة وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة