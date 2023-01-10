برلمانى إسرائيلى يدعو للعصيان المدنى.. ويصف حكومة نتنياهو بـ"الفاسدة"

ونشر جولان، وهو عضو بالكنيست عن حزب "ميرتس" اليسارى، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمى على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، دعا من خلالها إلى العصيان المدنى فى إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الجديد.