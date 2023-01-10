اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:12 م
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انطلاق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة فى البحر الأحمر اليوم

الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:00 م
انطلاق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة فى البحر الأحمر اليوم قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق، اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر يناير الجارى، والتى تعد أول قوافل علاجية فى عام 2023، حيث يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات والأشعة على أهالى قرى البحر الأحمر الجبلية والبعيدة مجانا. 
 
وتستقر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لمدة يومين فى كل قرية حتى يتم إنهاء الكشف الطبى على المواطنين وتبدأ اليوم وغدًا بقرية الحمروين بمدينة القصير، ثم تنطلق من قرية الحمروين إلى قرية المستعمرة ايضا لمدة يومين 13 و14 يناير الجارى. 
 
وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة العمل فى قرى جنوب البحر الأحمر، حيث تصل عقب قرية المستعمرة إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب في جنوب المحافظة يومي 15 و16 يناير الجاري، ومن ابو رماد الي قلب مدينة حلايب يومي 17 و18 يناير الجاري. 
 
وتتوجه القوافل بعد ذلك إلى قرية راس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود الجنوبية، وكذلك في نفس التوقيت مع قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسي علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى. 
 
من جانبه قال وسيم إدوارد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تصل إلى المناطق الجبلية، ويتم خلالها إجراء الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج وعمل الأشعة والفحوصات والكشف على الأمراض المزمنة والتحويل للمستشفيات وإجراء العمليات إذا لزم الأمر مجانا.

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