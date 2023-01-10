المغرب ومالاوي يؤكدان على أهمية التعاون البرلمانى

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أكد رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاترين غوتاني هارا، اليوم الاثنين على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.



وأعرب الجانبان - خلال مباحثات جرت بينهما بمقر مجلس النواب في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها غوتاني هارا للمغرب على رأس وفد برلماني كبير- عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، كما اتفقا على التوقيع على مذكرة للتفاهم تشمل مشاريع ومجالات التعاون ذات الأولوية.



وخلال اللقاء، استعرض الطالبي العلمي تجربة المغرب في المجال الزراعي، وفي الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وترشيد استغلال المياه، والتوجه نحو الطاقة الخضراء والمتجددة، مذكرا بالأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في هذا المجال