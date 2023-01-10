الكشف على 640 بقافلة طبية لجامعة بنها ضمت 9 تخصصات بقرية ميت كنانة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية متكاملة بقرية ميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

جاءت القوافل برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية، وإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص جامعة بنها على المضي قدما في المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" والعمل على خدمة المجتمع المحلي وزيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة والعلاج علي نفقة الدولة بما يليق بكرامة الإنسان المصري الذي هو من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الباطنة العامة والأطفال والعظام وأنف وأذن وحنجرة، والرمد والجلدية والنساء والتوليد والمسالك والجراحة".

وقالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 640 حالة تنوعت ما بين 162 حالة باطنة، و23 حالة أمراض جلدية، و29 حالة رمد، و172 حالة أطفال، و167 حالة عظام، و37 حالة أنف وأذن وحنجرة، 22 حالة نسا وتوليد، و18 حالة مسالك بولية، و10 حالات جراحة، وتم صرف العلاج مجانا وتم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.



خلال تفقد القافلة الطبية بجامعة بنها



خلال متابعة فاعيلات القافلة الطبية