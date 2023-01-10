الكرملين يحذر من العواقب للدول الداعمة لمصادرة الأصول الروسية

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حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، من العواقب بالنسبة للدول التي تدعم مصادرة الأصول الروسية.



وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء إن أحدث محاولة قامت بها دولة لمصادرة أصول روسية هي إستونيا، محذرا من أن هذا غير قانوني فيما يتعلق بالقانون الدولي وسيكون له عواقب وخيمة على أي دولة تحاول دعم هذه المبادرة.



وأضاف: "من الواضح أن السلطات الإستونية تريد أن تصبح رائدة في هذا المجال وأن تكون سباقة، ومهما كانت الإجراءات التي تتخذها في هذا السياق، فإنها ستكون باطلة تماما وغير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي"، محذرا من أنه سيكون لها عواقب على تلك الدول التي على الأقل بطريقة ما تؤيد مثل هذه الفكرة.



وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية، أن إستونيا تخطط لتقديم مخطط قانوني لمصادرة الأصول الروسية خلال الشهر الجاري.



وقالت كاجا كالاس رئيسة وزراء إستونيا، في ديسمبر الماضي، "إن أعضاء الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى المضي قدما في العمل على ضمان المساءلة عن التدخل الروسي في أوكرانيا واستخدام الأصول الروسية المجمدة".