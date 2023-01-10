الغضبان: توافد السائحين لميناء بورسعيد لزيارة أكبر مكتبة عائمة فى العالم

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن تواصل توافد أعداد كبيرة من الزائرين من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، وذلك لزيارة اكبر مكتبة عائمة، والتي استقبلها ميناء بورسعيد السياحي الخميس الماضي، مؤكدًا أن هناك تنسيق تام وتواصل مستمر بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية للخروج بهذا الحدث العالمي في صورة مشرفة.

ووجه المحافظ باستمرار تقديم كل الدعم للسفينة والطاقم المصاحب لها، وأكد أن محافظة بورسعيد اتخذت كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، للتأكد من نجاح رحلة السفينة الثانية لجمهورية مصر العربية، والتاكد من تقديم كافة الدعم على أكمل وجه، خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى انتظام سير استقبال الزائرين داخل السفينة، مع فرض التواجد الأمني المكثف في محيط السفينة، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث، مؤكدا على أهمية عكس الواجهة الحضارية لبورسعيد والتي تمثل سفير مصر أمام العالم خلال هذا الحدث

و استقبلت السفينة الزائرين منذ الخميس الماضي، بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميًا، وذلك لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، كما تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.