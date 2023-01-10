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الغرف التجارية: معارض أهلا رمضان تقلل حلقات التداول وتوفر السلع بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:54 م
الغرف التجارية: معارض أهلا رمضان تقلل حلقات التداول وتوفر السلع بأسعار مخفضة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، آخر تطورات معارض أهلاً رمضان، التي بدأت قبل 7 سنوات من خلال الغرف التجارية بالشراكة مع وزارة التموين؛ لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُناسبة.
 
وقال عز، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، إن فلسفة معارض أهلاً رمضان تهدف لتقليل حلقات التداول، وتوفير السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لعمل منافذ دائمة تستمر طوال العام؛ لبيع السلع بأسعار مُخفّضة؛ بدلاً من المعارض الموسمية.
 
وأضاف الدكتور علاء عز، أن أول معارض بدأت في تدشين المعارض الدائمة؛ هي محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه لا توجد أزمة في أي سلعة في مصر، ما عدا أنه قد يكون هناك إقبال زائد من محافظات مجاورة على سلعة معينة في معارض أهلاً رمضان؛ الأمر الذي أدى إلى نقص هذه السلعة في لحظة معينة.
 
واستطرد أمين عام الغرف التجارية: «من يريد شراء كرتونة زيت أهلاً بيه، ومنافذ أهلاً رمضان تخطت 200 منفذ على مستوى الجمهورية، ويتم العمل على التوسع في عدد هذه الفروع؛ حيث توجد المنافذ على مستوى 20 محافظة من محافظات الجمهورية».

علاء عز

اهلا رمضان

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