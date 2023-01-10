اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:55 م
أكرم القصاص
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"العودة إلى الطفولة".. "دمية" تثير ضحكات الرئيس الألماني وزوجته.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:45 م
"العودة إلى الطفولة".. "دمية" تثير ضحكات الرئيس الألماني وزوجته.. صور ضحكات الرئيس الألماني وزوجته
وكالات

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"العودة إلى الطفولة".. يبدو حلما للكثيرين، خاصة من أهل السياسة، الذين يعانون ضغوط العمل والأعباء المرتبطة بالمسؤولية، وهو ما يبدو فى موقف الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، عندما وقف ضاحكا وزوجته أمام دمية برفقة محركها، وكأنه يستعيد طفولته.

المشهد يأتي فى حفل استقبل نظمه الرئيس الألماني، بمناسبة العام الجديد فى قصر الرئاسة بالعاصمة برلين.

الرئيس الألماني وزوجته
الرئيس الألماني وزوجته

 

وكان محرك الدمى الشهير أندرياس واهلر قد شارك فى الحفل باعتباره جزء من البرنامج الفيدرالي لـ"التعليم المبكر"، ويعد من أشهر المتخصصين فى هذا المجال، خاصة بعدما تناول قضية العنف الجنسي، فى أحد المسرحيات التي قام بها لطلاب المرحلة الابتدائية.

صورة تذكارية
صورة تذكارية

 

وتشمل قائمة الحضور بالحفل الذى ينظمه الرئيس الألماني ممثلين عن السياسة والأعمال والنقابات العمالية والثقافة والمجتمع المدني.

حوار بين محرك الدمى والرئيس الألماني وزوجته
حوار بين محرك الدمى والرئيس الألماني وزوجته

 


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