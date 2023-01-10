الصين تعلق إصدار تأشيرات لمواطنى اليابان

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الصين أبلغت وكالات السفر أنها توقفت عن إصدار تأشيرات سفر جديدة في اليابان للسفر إلى بكين.. وأفادت إحدى وكالات السفر في اليابان بأنه لا يمكنها التقدم بطلب للحصول على أي نوع من التأشيرات للصين عقب تلقيها القرار.

وكانت العديد من الدول قد فرضت قيودا على الوافدين من الصين في ظل مخاوف بشأن انتشار الفيروس بعدما أنهت بكين على نحو مفاجئ سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وفتحت حدودها على الرغم من الانتشار الواسع للمرض على المستوى المحلي.