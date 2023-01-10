السيطرة على حريق بمخلفات مصبغة قديمة فى العبور دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات مصبغة قديمة بمدينة العبور، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدني بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخلفات مصبغة قديمة دائرة قسم شرطة أول العبور.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وكذلك الانتهاء من اعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخري.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات مصبغة قديمة "ملابس وأقمشة قديمة" على مساحة حوالي 30 متر، كما بينت التحريات أن المصبغة تنهي نشاطها بالمنطقة، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بلوحة الكهرباء بالمصبغة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لمكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.