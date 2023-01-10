السجن المشدد 10 سنوات لعامل وآخر لحيازتهما 150 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينه والمستشار أحمد محمود وسكرتير المحكمة عادل عزت ومصطفى حسان، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " إ.ع.س" و" م.ع.ا" وتغريم كل منهما ملبغ 100 ألف جنيه عما أسند إليهما، والزامتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.



تعود احداث القضية المقيدة برقم 4597 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمين بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش .

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " إ.ع.س" عامل و" م.ع.ا" عامل، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما أثناء استخدامها سيارة فى عملية الترويج لتجارتهما الغير مشروعة وحال تفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى مبلغ مالى وهاتفيين محمولين وبتفتيش حقيبة السيارة عثر على جوال وبفض محتوياته، تبين بداخله عدد 149 طربة حشيش، وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لعملية الترويج لتجارتهما الغير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما لحيازتهما واحرازهما مواد مخدرة بقصد الاتجار لمخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكابهم الجناية التى يعاقب عليها القانون، فقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين .