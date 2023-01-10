السجن المؤبد لمتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على تجارة المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" 29 سنة عامل و"م.م" بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع"، والشروع فى قتل المجنى عليه "م.ف" بعد خطفهما بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافهم على تجارة المخدرات فقام المتهمان بخطف المجنى عليهما إلى أحد الأماكن النائية بعد استدراجهما، وقاما بإطلاق النار عليهما من بنادق آلية كانت بحوزتهما، ما أسفر عن مصرع الأول الآخر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.ا." عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأفيون كما عاقبته بالحبس 3 شهور لإحرازه سلاح أبيض بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون وقطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.