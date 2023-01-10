الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتحديد سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح من المزارعين الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:00 م خلال الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الحكومة محصىل القمح توريد القمح عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:56 م توجيهات رئاسية بشأن التطوير غير المسبوق لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:49 م الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:46 م إشادة واسعة بخدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. أكرم القصاص: نقلة نوعية للعمل الأهلى منذ عقود.. محمد الجالى: منظمات المجتمع المدنى لها دور مهم فى التنمية.. زكى القاضى: أحد إنجازات الجمهورية الجديدة الإثنين، 09 يناير 2023 07:48 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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