الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتحديد سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح من المزارعين

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.