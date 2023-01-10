الدفاع الروسية: سنواصل تطوير الدرع النووي كضامن لسيادة ووحدة البلاد

كتب- وكالات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم ، أن روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي كضامن رئيسي لسيادة ووحدة أراضيها.

وقال شويجو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها"، مؤكداً أن القوات المسلحة الروسية ستقوم بتطوير ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب.، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وفي سياق متصل، أشار شويجو إلى أنه يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة الروسية بناء على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا.

واعتبر شويجو أن الرئيس الروسي حدد عددًا من المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع، من أهمها، اتخاذ إجراءات شاملة للارتقاء بمستوى القوات المسلحة الروسية وزيادة قدراتها القتالية، لافتا إلى أن القوات الروسية بحاجة إلى تحليل وتنظيم تجربة مجموعاتها باستمرار في أوكرانيا وسوريا، ووضع برامج تدريب للأفراد وخطط لتزويد المعدات العسكرية على أساسها. يجب أن تصبح الخبرة التي اكتسبتها قواتنا أساسًا لتحسين التدريب القتالي.