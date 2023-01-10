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الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:11 م
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه متهم- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
 
واستهدف رجال  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المتهم وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات -المعاملات المالية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً).
 
 
 

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