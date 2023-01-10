الخير فى أرض مصر.. توجيه رئاسى لتطوير منظومة الصادرات الزراعية.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديرى ذى جودة متميزة، مع الاعتماد الحصرى على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعى، والتصدى لأية مخالفة فى هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية

عرض وزير الزراعة التطور غير المسبوق لمنظومة الصادرات الزراعية



الصادرات الزراعية المصرية

وجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية

العمل على إنتاج محاصيل زراعية تصديرية ذات جودة متميزة

الاعتماد الحصرى على كيانات منظومة التكويد للحجر الزراعى

ضبط المنظومة والتصدى الحاسم لأية مخالفة فى هذا الإطار

تطبيق معايير الدول المستوردة لكل الحاصلات الزراعية المصرية