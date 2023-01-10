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الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق داخل مصنع مراتب دون خسائر فى الأرواح

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:05 م
الحماية المدنية بالبحيرة تسيطر على حريق داخل مصنع مراتب دون خسائر فى الأرواح حريق مصنع - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لتصنيع المراتب بإحدى قرى مركز دمنهور بالبحيرة دون وقوع إصابات بشرية.

 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  نشوب حريق داخل مصنع فيبر لتصنيع المراتب بقرية دمتيوة التابعة لمركز دمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح. 
 

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية الى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

وكانت قد وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظًا على الصحة العامة، مشددة على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة لخطورتها على البيئة والصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 78 مكمورة فحم بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 


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