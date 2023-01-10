البلغم المتراكم على الصدر له علاجات منزلية اعرفها

تراكم البلغم على الصدر يسبب الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها الربو أو الحساسية أو ارتجاع المريء، وهذا الأمر يعرضك للكثير من المشاكل الصحية بسبب عدم القدرة علي التنفس بشكل سليم، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أبرز وأهم العلاجات المنزلية التي تساهم في علاج تراكم البلغم، ومنها:
نصائح لعلاج البلغم
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