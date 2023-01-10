اعرف إزاى ترسل شكوى لـ "صوتك مسموع" بعد حل 24.4 ألف شكوى خلال 2022

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن نجاح مبادرتها "صوتك مسموع"، خلال عام 2022 ، فى تلقى 162 ألفا و521 رسالة، تضمنت 24 ألفا و754 شكوى تم حل 24,4 ألف منها بنسبة 98,6% ، وجارى حل باقى الشكاوى.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كيفية إرسال شكوى ومتابعتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع":

1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)

2. رقم الخط الساخن (15330

3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

4. البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة " صوتك مسموع " فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التى تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وأشار تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، إلى أن "صوتك مسموع" نجحت خلال عام فى حل 253 شكوى من إجمالى 278 شكوى فى القرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بنسبة 91 % ، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ومد يد العون لهم، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية المستجيبة للمواطنين.