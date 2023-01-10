اليوم السابع
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استقرار حالة الطقس على مدن وقرى محافظة المنوفية.. صور

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:02 م
استقرار حالة الطقس على مدن وقرى محافظة المنوفية.. صور طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم الثلاثاء معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس  المستقر منذ بداية صباح اليوم، بالإضافة إلى برودة فى الجو، حيث تبلغ درجات الحرارة 21 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 13 درجة.

وتتوقع هيئة الارصاد الجويه أن يشهد اليوم  الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
 
 
طقس المنوفية (1)
طقس المنوفية (1)

طقس المنوفية (2)
طقس المنوفية (2)

طقس المنوفية (3)
طقس المنوفية (3)

طقس المنوفية (4)
طقس المنوفية (4)


 

 


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حالة الطقس بمحافظة المنوفية



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