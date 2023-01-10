إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الإله صالح على المدرسة الثانوية الصناعية بالقنطرة شرق

كتب - السيد فلاح - صبرى غانم

عُقد اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ومديري العموم بديوان عام المحافظة وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

واستهل "بشارة" الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد لمواطني الإسماعيلية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة الرئيسية السابقة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 واستعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بذات الجلسة المنعقدة مؤخرًا، كما تم عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن والأحياء للعام المالي 2022 / 2023 .

وخلال المجلس التنفيذي، وجه "بشارة" كافة الوحدات المحلية بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، والإشغالات والتعدِّي على الطريق العام.

بجانب تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهاز حماية المستهلك؛ لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، كذلك ضرورة استكمال خطة إنشاء وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار في المراكز والمدن والأحياء بكافة أرجاء المحافظة.

وأكد "بشارة " على ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتقديم الخدمات الجماهيرية، وحظر تعامل المواطنين مع الموظفين بشكل مباشر، وأن يقتصر التعامل مع الوحدات المحلية من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية "إدارة مرور الإسماعيلية، الإسعاف، والطرق والنقل"، للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة الطرق ذات المعدلات المرتفعة في حوادث السير، بالإضافة لتكليف إدارات المرور على مستوي المحافظة بتكثيف الحملات المرورية لإحكام السيطرة والرقابة على الطرق، مضيفًا، لابد من مراقبة ومراجعة ملف التعامل مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وأن يكون التعامل فقط مع الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية دون غيرها، من خلال المكتب المعد لذلك بديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي.

ووافق المجلس التنفيذي بالإجماع، على إطلاق اسم المقدم الشهيد محمد عبد الإله صالح، على المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالقنطرة شرق، مع تكليف كافة الوحدات المحلية لمركز ومدن المحافظة، بحصر كافة الأماكن التي تليق بإطلاق اسم الشهداء عليها.

وفي نهاية الاجتماع، قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكريم اللواء أسامة كمال الحديني، المستشار العسكري السابق لمحافظة الإسماعيلية، لبلوغه سن التقاعد.