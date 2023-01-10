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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى فى أكتوبر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:43 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى فى أكتوبر انقلاب ميكروباص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى الصحراوى في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوى في مدينة 6 أكتوبر،  وعلي الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على المركبة مما أسفر عن انقلابها.
 
حسب المعاينة المبدئية، تهشمت السيارة وأصيب 7 أشخاص من مستقليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج.
 
جنب ونش تابع لإدارة المرور حطام الحادث -السيارة المنكوبة- نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات اللازمة.

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