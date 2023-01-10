إصابة طفلة صدمتها سيارة بإحدى قرى مركز منيا القمح فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت طفلة عمرها 4 سنوات، باضطراب فى درجة الوعى، إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها ناحية قرية السعديين مركز منيا القمح فى محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى السعديين، بوصول "ياسمين ي أ " 4 سنوات مقيمة السعديين منيا القمح، باضطراب بدرجة الوعى، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين حدوث إصابة الطفلة إثر اصطدام سيارة بها وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وكان أصيب 7 من عمال اليومية بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل بالقرب من كوبري 600 طريق الملاك، نطاق مركز أبو حماد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول 7 أشخاص من عمال اليومية مصابون بسحجات وكدمات وكسور متغددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم،وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل ينقلهم للعمل بالمزارع بناحية الملاك، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.