إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة فى الإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أصيب شخص في حادث سير على طريق المعاهدة بمدخل مدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، بعد تصادم سيارته بعمود كهرباء، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى القنطرة غرب لتلقى العلاج.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة شخص يدعى سعيد أحمد محمد عوض، ١٥ سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، بعد تصادم سيارة ملاكى يقودها رقم "أ ط ق 6487"، بعمود كهرباء بعمود كهرباء على طريق المعاهدة بمدخل مدينة القنطرة غرب، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن استعراض قائد سيارة بحركات، والوقوف أعلى السيارة أثناء سيرها بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتم التحفظ عليها، وتبين أنها ملك "عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية".

وبسؤاله أفاد بأن قائد السيارة نجله "طالب - مقيم بذات العنوان" تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض والتباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.