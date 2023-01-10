إصابة شخصين بطلقات نارية فى ضواحى بورسعيد.. والأمن يضبط المتهم

بورسعيد - محمد عزام

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اتنين مصابين نتيجة طلق ناري إثر إعتداء من آخر بمنطقة بنك الإسكان، محمود لطفى محمد سليمان 57 سنة، مصاب بطلق ناري في القدم اليمنى، أنس محمد عبد الغفار 51 سنة طلق ناري بالقدم اليسرى.

وتمكن رجال قوات مديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتورط في الواقعة "م. ال"، بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في الكتف حتى سقط أرضاً، وتم التحفظ عليه ووضعه تحت حراسة مشددة في مستشفى الزهور.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.