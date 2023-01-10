إصابة شخصين بطلقات نارية فى ضواحى بورسعيد.. والأمن يضبط المتهم

أصيب شخصان بطلقات نارية، مساء اليوم الثلاثاء، اثر اعتداء من آخر في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.
واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اتنين مصابين نتيجة طلق ناري إثر إعتداء من آخر بمنطقة بنك الإسكان، محمود لطفى محمد سليمان 57 سنة، مصاب بطلق ناري في القدم اليمنى، أنس محمد عبد الغفار 51 سنة طلق ناري بالقدم اليسرى.
وتمكن رجال قوات مديرية أمن بورسعيد، من ضبط المتورط في الواقعة "م. ال"، بعد تبادل إطلاق النار وإصابته في الكتف حتى سقط أرضاً، وتم التحفظ عليه ووضعه تحت حراسة مشددة في مستشفى الزهور.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان قد شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة فوزي الوالي، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لإعادة الانضباط للشارع ومواجهة ظاهرة "نباشين" القمامة ومحلات الخردة، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، بمواجهة هذه الظاهرة.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن خرده مخالف بمنطقة شباب المدينة يستخدم لتجميع المواد البلاستيكية والخردة التي يجمعها "نباشين" القمامة، ورفع ومصادرة عدد من الإشغالات بالمنطقة.
وأهاب حي الزهور، في بيان له، المواطنيين الالتزام ومساعدة الأجهزة التنفيذية بالحي في فرض الانضباط وعدم وضع الإشغالات.
وفي سياق آخر، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، ومديري عموم مديريات الاسكان، الطرق، والإدارة الاستراتيجية، مديري هيئات المرافق المتنوعة.
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