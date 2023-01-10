إزالة 78 مكمورة فحم بدون ترخيص لخطورتها على الصحة العامة فى البحيرة

فريق المحافظات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة حفاظا على الصحة العامة، مشددة على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة لخطورتها على البيئة والصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 78 مكمورة فحم بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت مؤخرا حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة وأسفرت الحملة عن ضبط 75 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 11250 مترا بقرية خليل صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان ليصبح ما تم إزالته من مكامير خلال 3 أيام 182 مكمورة بإجمالى 27080 مترا.

يذكر أن محافظة البحيرة قد اقامت خلال الفترة الماضية 101 مكمورة فحم مطورة "65 بمركز رشيد -28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز أبو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة".

وتعد المكامير المطورة من التجارب الرائدة التى يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير فى ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وإنتاج فحم نباتى قابل للتصدير يحقق زيادة فى مصادر الدخل القومى.

وتعمل محافظة البحيرة على محورين أساسيين لمواجهة تلوث البيئة اولهما الوقاية، وإعداد الخطة الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية والمحور الثانى وضع خطة للأزمات والكوارث سواء الطبيعية، المناخية، البيئية أو الغير طبيعية ووضع خطط تبادلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحافظات المجاورة

كما تقوم محافظة البحيرة بدعم كافه المشروعات الصديقة للبيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة.

وتتضمن خطة محافظة البحيرة لمواجهة تلوث البيئة إزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة فى هذا الشأن مع إتاحة التمويل اللازم وعقد ندوات للشباب لمثل تلك المشروعات الصديقة للبيئة.