إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ خلال 10 أيام

كفر الشيخ – محمد سليمان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بضرورة رصد كافة حالات التعدى على الأراضى داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: "الحملات المستمرة لرؤساء المدن والوحدات المحلية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء المخالف"، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري لأي تعد فى المهد، إضافة لما يرصده مركز الجيومكانية بالمحافظة من مخالفات من خلال الرصد والتصوير والمتغيرات المكانية، والإبلاغ الفوري من خلال غرفة العمليات، لحالات التعدي، وكان من آثار ذلك الوقوف بقوة تجاه مستغلي الاحتفال بأعياد الميلاد، ظنا منهم أن الجهات التنفيذية لن تتابع التعديات على الأراضي الزراعية خلال تلك الفترة.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن الحامول وفوه ومطوبس، حملات إزالة مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، من بداية شهر يناير الجارى 2023، حتى الآن اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 53 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى المهد.

وكان عدد من الأهالي استغل إجازة عيد الميلاد، ظنا منهم أن الجهات التنفيذية لن تتابع التعديات، وتم على الفور إزالة كافة حالات التعدى بالكامل فى المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشرف سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه على إزالة 21 حالة تعدى، منها بناء مخالف فى المهد على أراضي زراعية على مساحة 200 متر، وتم مصادرة مواد البناء، كما تم إزالة حالة تعد فى المهد بمدينة فوه على مساحة 200 متر.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول على إزالة 12 حالة تعد فى المهد على الأراضي الزراعة بـ"التفيش والأبعدية وغرب تيره والبنا والكفر الشرعي، وتابع مدينة الحامول" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بالقرى، وتمكنت الحملة من إزالة 20 حالة تعد فى المهد على مساحة حوالى فدانين بقرى " البصراط، وبني بكار وتوابعهم" آخرها بقرية برنبال بإزالة سمل فى المهد على أرض زراعية بناحية إصلاح السخاينة التابعة لقرية برنبال وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.