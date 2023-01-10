أمين اتحاد العمال يلتقى رئيس الاتحاد العام للفلاحين بسوريا لبحث سبل التعاون

كتبت آية دعبس

عقدت اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة الرسمية للقاء المهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام ل نقابات عمال مصر والوفد المرافق له مع أحمد صالح ابراهيم- رئيس الاتحاد العام للفلاحين بسوريا الشقيقة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقد أكد المهندس عيد مرسال فى سياق حديثه على عمق العلاقات القوية والمتينة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والقطر العربى السورى الشقيق فى كافة المناحى ومنذ عقود طويلة مضت، منوها إلى ضرورة إحداث التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقتين بكافة اجهزتهما لما فيه صالح شعبيهما وعمالهما وفلاحيها، وذلك بغية تحقيق الرخاء والازدهار والنماء... فما نشهده حاليا من أزمات وصراعات سياسية واقتصادية فى مختلف أنحاء العالم يؤثر سلبا على تعزيز قدرات سلة الغذاء العالمى مما يعود بالضرر على شعوبنا العربية الغراء، وانه لا مناص من تخفيف تلك الآثار الا باحداث التكامل والتعاون بين كل من مصر وسوريا لكونهما قادرتين على توفير مختلف المنتجات الزراعية التى من شأنها سد الفجوة الغذائية لسلة الغذاء العربى ومن ثم العالمى على حد سواء، وهو الأمر الذى استطاعت مصر من قطع اشواطا بعيدة فيه من خلال استشراف الرؤى المستقبلية والقيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى- رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة فى مجال المنتجات الزراعية واستصلاح الاراضى والحفاظ على المياه من الهدر وتوفيرها لزراعة مختلف الاراضى فى كافة مناحى الجمهورية.

وأكد على ضرورة دعم ومساندة وتضامن دول العالم العربى كوحدة واحدة ويد واحدة أمام القوى الخارجية التى تضمر الشرور للأمم العربية وتسعى جاهدة إلى تقويض نهضتها، ومعربا عن عميق اعتزازه وامتنانه لاحمد صالح ابراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على حسن الاستقبال وحفاوة وكرم الضيافة، متمنيا ان يستمر التعاون المثمر بينهما إلى الأبد لما فيه كل الخير والنماء لعمال وفلاحى ومزارعى البلدين الكريمتين.

ومن جانبه، أعرب أحمد صالح ابراهيم بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد عن عميق سعادته وامتنانه بزيارة وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية برئاسة المهندس عيد مرسال والوفد المرافق له، ومؤكدا على أنهم فى بلدهم الثانى بلا أدنى شك، فلطالما كانت ولا تزال كل من سوريا ومصر بلدا واحدا وشعبا واحدا ومصيرا واحدا وتاريخا واحدا ملئ بالإنجازات التى نفخر بها جميعا ونعتز بها دائما وابدا.

كما اشار إلى الأهمية المطلقة التى يحظى بها التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات الزراعية بين البلدين، خاصة وان سوريا قد استطاعت ان تجعل المنتجات الزراعية بها احد اهم الركائز الأساسية التى التى تسهم بفاعلية فى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى السورى فى ظل فترة اتسمت بالصعوبة الشديدة.

وفى ختام فعاليات الجلسة الرسمية بين وفدى النقابة العامة والاتحاد العام للفلاحين قدم مرسال درع الأخوة والصداقة من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي إلى الاتحاد العام للفلاحين بالقطر السورى العربى الشقيق ممثلا فى أحمد صالح ابراهيم- رئيس الاتحاد العام.