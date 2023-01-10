أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتحديد سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح من المزارعين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.





صندوق النقد يتوقع تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة



توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى 2025 / 2026.



كما توقع الصندوق، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.



وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.



ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.





المالية: 14مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 14 مارس المقبل، آخر موعد للتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، بعد 14 مارس المقبل.

وقال الوزير، إن عدد المتقدمين لمبادرة «تيسير سيارات المصريين بالخارج» بلغ 34 ألف حساب، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا الإفراج الجمركى عن عدد من هذه السيارات، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.

وأشار الوزير، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.





رئيس المصرية للاتصالات: ربط 90% من المستشفيات الحكومية لتقديم العلاج عن بعد



قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطور مستمر، إذ انتقلت من الصناعة التقليدية في تقديم خدمات الصوت والبيانات، إلى الصناعة الثلاثية لتقدم خدمات الصوت والبيانات والتليفزيون عبر الإنترنت، ليتم ترقيتها مجددًا لتقديم خدمات جديدة منها تقديم الخدمات المالية والمدفوعات عبر المحمول، وخدمات الصحة.

أشار "حامد"، إلى حملة الشركة المصرية للاتصالات الأخيرة التي ركزت على خدمة WE Pay، والتي توسعت وانتشرت خلال الفترة الماضية، من خلال منصة المصرية للاتصالات، التي يجرى تطويرها لتصبح أفضل وأيسر للعملاء، كما تعمل الشركة على تطبيقات أخرى في مجال الصحة، من خلال ربط كافة مراكز الأشعة والتحاليل وكذلك المستشفيات، ووصلت نسبة ربط الأخيرة 90%؛ لتقديم خدمات العلاج والتشخيص عن بعد، والروشتة الموحدة، والتاريخ المرضي الموحد، عبر مركز بيانات موحد للمستشفيات والمرضى، وقد يتم الربط مع عدد كبير من العيادات لتحقيق نفس الهدف.





غدا شبورة على الطرق وأمطار بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 11 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.





الصحة: مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية حتى الـ8 مساء



قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم مد العمل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات إلى الساعة 8 مساء، بدلا من الانتهاء من العمل الساعة 2 ظهرا .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الواحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية فى 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، جاء لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بشكل منتظم ومستمر، مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية، موضحة أنه سيتم تطوير كافة المنشآت من حيث الكم والكيف .





سعر الذهب فى مصر يتراجع 40 جنيها وعيار 21 يسجل 1700 جنيه



تشهد أسعار الذهب هبوط حوالي 40 جنيها للجرام آلان حيث يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1700جنيها ، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع إلى مستويات 1874 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1457 جنيها

عيار 21 سجل 1700 جنيه

وعيار 24 سجل 1947 جنيها

الجنيه الذهب 13600 جنيها.