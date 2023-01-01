72 مفتشا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة

كتبت – مرام محمد

دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة مفتشي العمل إلى التحلي بالمصداقية، واستخدام الصلاحيات التي أقرها القانون لهم في صالح تعزيز علاقات العمل، والحرص على بيئة عمل صحية تستفيد منها العملية الإنتاجية، وتُحقق مصالح طرفي العمل "صاحب العمل والعامل" وسلامة "المنشأة".

وقال الوزير، خلال كلمته اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة"، أمام 72 مفتشاً جديداً لعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية من 11 محافظة، وأثناء حلفهم "اليمين القانونية" قبل استلام مهامهم كمفتشي عمل، أن "الوزارة" تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات، مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد "الوزير"، على مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة القوى العاملة الميدانية، وتوضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

وأوضح الوزير، أن ضخ هذه الدماء الجديدة ،خطوة أيضا نحو تفعيل الدور الرقابي داخل المنشآت بالمحافظات، وتمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت، مهنئأ الحضور بحلول العام الميلادى الجديد، ومؤكداً على ضرورة تقديم الدعم والتوجيه لأصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، مجدداً دعوته للمفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والانضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن زيادة أعداد المفتشين هدف من أهداف "الوزارة" باعتبارهم يمثلون العمل الميداني للمديريات، وأساس مؤشرات أدائها، موجهاً بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية لتكون الأولى بالتفتيش.

جدير بالذكر، أن نص اليمين القانونية كانت: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد"، وأن المديريات التى شاركت في حلف اليمين هى: ديوان عام الوزارة، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والسويس، وبنى سويف، وجنوب سيناء، وقنا، ومطروح، وأسوان، والغربية، والمنوفية.

حضر فعاليات "حلف اليمين": أحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة، وأحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.