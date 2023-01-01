

وقال مصدر في خدمة المراقبة بالميناء - لوكالة تاس الروسية للأنباء - إن "سفينة الشحن جرينتش وصلت وهي الآن في المرسى".



وأضاف أن السفينة تحمل 20 ألف طن من الأسمدة مملوكة لشركة أورالشيم-أورالكالي الروسية.



من جانبها، أبلغت السفارة الروسية في موزمبيق تاس بأن السفينة ستبقى في المرسى في انتظار التفريغ الذي لن يحدث، وفقًا لجدول الميناء التقني، قبل الأول من فبراير المقبل.



وكانت السفينة إم في جرينتش، المستأجرة من جانب برنامج الغذاء العالمي، قد غادرت هولندا يوم 29 نوفمبر الماضي، وعلى متنها 20 ألف طن متري من الأسمدة الروسية. وتتجه شحنة المساعدات الإنسانية إلى ملاوي عبر موزمبيق .

وستكون هذه هي الأولى في سلسلة شحنات الأسمدة المتجهة إلى عدد من البلدان الأخرى في القارة الأفريقية في الأشهر المقبلة.