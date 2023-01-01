هدية الداخلية للمواطن فى 2023.. 10 خدمات بالأحوال المدنية تحصل عليها من منزلك

كتب محمود عبد الراضي

بات المواطن يستطيع الحصول على عدد كبير من خدمات الأحوال المدنية من المنزل، حيث يشهد القطاع ثورة تطوير حقيقية بعد استحداث العديد من الخدمات الجديدة والمتطورة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعدة المواطنين ومد يد العون لهم.

ويحرص قطاع الأحوال المدينة بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية على التحديث والتطوير المستمر في مقار القطاع، ودعمه بالأجهزة والمعدات الحديثة لتقديم خدمات أفضل، فضلا استحداث خدمات جديدة والتوسع فيها بشكل كبير، والاتجاه للرقمنة بما يساهم في الحصول على كافة الوثائق والمستندات في أقل وقت ممكن.

ولم يتوقف الأمر على حصول المواطنين على خدمات عديدة داخل مقار الأحوال المدنية نفسها، بل امتد الأمر لإمكانية طلب الأحوال المدنية حتى المنازل لاستخراج الأوراق والوثائق المختلفة، من خلال 10 وسائل.



كول سنتر

حرص قطاع الأحوال المدنية على إنشاء خدمة الكول سنتر لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين من خلال أرقام مختصرة وأرضية وتوصيلها للمواطنين حتى منازلهم بالبريد السريع، عن طريق الاتصال بالأرقام: 16582 - 090070999 - 24004400 – 22632087، حيث يستطيع المواطن الاتصال بهذه الأرقام لاستخراج الأوراق الثبوتية وتوصيلها للمنازل.

أحوال مدنية أون لاين

يقدم قطاع الأحوال المدنية خدماته للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على موقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية وعنوانه www.cso.gov.eg

وتتيح الأحوال المدنية للمواطنين خدمة الحصول على العديد من الوثائق عبر الإنترنت، حتى لا يتكبدون أى مشقة أو تعب، وذلك بتسجيل بياناتهم على الإنترنت واستخراج الأوراق.

ويستطيع المواطنين من خلال هذه الخدمة الحصول على كافة وثائق الأحوال المدنية بـ"ضغطة زر" سواء من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، في أي مكان على مستوى الجمهورية يتواجد فيه، عليه أن يدخل بياناته بشكل صحيح ويكتب العنوان الذي تصله عليه الوثائق المراد استخراجها، مما يوفر عناء الذهاب لمقار السجلات المدنية.



أرقام لأسر الشهداء تولي وزارة الداخلية اهتماما خاصا بأسر الشهداء، وتقدر تضحيات الأبطال، الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، لذا تقدم العديد من الخدمات لذويهم للعمل على راحتهم. قطاع الأحوال المدنية أحد القطاعات التي تولي اهتماما بأسر الشهداء، لذا تم تخصيص أرقام لهم للاتصال عليها وطلب وثائق الأحوال المدنية المختلفة لتصلهم حتى منازلهم.

وفي هذا الإطار واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تقديم خدماته الجماهيرية للمواطنين، والعمل على راحتهم، حيث تم تخصيص أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.



أحوال مدنية عبر البريد

هناك تعاون بين الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وهيئة البريد المصري لخدمة المواطنين للحصول على وثائق الأحوال المدنية المختلفة، عن طريق طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية "بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، قسيمة طلاق، شهادة وفاة، قيد عائلي" من خلال مكاتب البريد، ويتيح البريد استلام الإصدارت بمكاتب البريد، حيث يتم إرسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد للإستلام الإصدار أو التوصيل لمحل الإقامة من خلال خدمة البريد السريع.



الأحوال المدنية المتنقلة

تطوير كبير يشهده قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية يهدف لخدمة المواطنين من خلال تحريك "سيارات الأحوال المدنية المتنقلة"، فضلا عن وجود "أحوال اكسبريس"، حيث تتحرك هذه السيارات في الشوارع لاستخراج الوثائق للمواطنين دون الذهاب لمقار السجل المدني، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.



قوافل للقرى والنجوع

يحرص قطاع الأحوال المدنية على تحريك قوافل تستهدف القرى والنجوع والأماكن النائية لاستخراج الوثائق المختلفة للمواطنين بمحيط منازلهم، لتخفيف الزحام عن مقار الأحوال المدنية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تتيح هذه القوافل استخراج كافة الأوراق والوثائق المطلوبة في أقل وقت ممكن بنفس الأسعار.

قوافل للمناطق الأولى بالرعاية

يستهدف قطاع الأحوال المدنية المناطق الأولى بالرعاية من خلال سيارات الأحوال المدنية لاستخراج مصدرات ووثائق الأحوال المدنية للمواطنين، ورسم البسمة على وجوه البسطاء، حيث تعمل هذه القوافل على تخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية المختلفة.

قوافل للأماكن العمرانية الجديدة

يسعى قطاع الأحوال المدنية لخدمة العمال والمشاركين في المشروعات الجديدة والأماكن العمرانية الجديدة، حيث تتوجه قوافل من الأحوال المدنية لهذه الأماكن لاستخراج الأوراق لهم بأماكن وجودهم، حتى لا يتكبدون مشقة ترك عملهم والذهاب للسجلات المدنية لاستخراج الوثائق المختلفة.

قوافل للحالات الإنسانية وكبار السن

يراعي قطاع الأحوال المدنية الجانب الإنساني، لذا يخصص جزء من خدماته للحالات الإنسانية وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الهمم، حيث يوجه قطاع الأحوال المدنية قوافل لمقار إقامة كبار السن لاستخراج الوثائق لهم بأماكن تواجدهم بناءً على طلب ذويهم، حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب للسجلات المدنية.

مأموريات للمرضى بالمستشفيات

تتحرك سيارات الأحوال المدنية للمستشفيات قاصدة المرضى لاستخراج الوثائق لهم، وذلك بناءً على طلبات تتلقاها إدارة الإعلام بالقطاع، يتم فحصها وتحريك قوافل للمرضى لاستخراج الأوراق لهم، لا سيما تجديد بطاقة الرقم القومي التي يحتاجها بعض المرضى لإنهاء إجراءات المستشفيات.