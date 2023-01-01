نقابة الأطباء: صرف 6 ملايين و144 ألف جنيه دعما لـ681 طبيبا وأسرهم خلال 2022

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت اللجنة الاجتماعية ب نقابة الأطباء كشف حساب لأنشطتها خلال عام نقابي، وأعد فريق العمل المكون مدير اللجنة شادي رمضان ودعاء خالد وياسمين زارع وإسلام عبد المنعم وعلي إسماعيل، تقريراً مفصلاً عن أعمال وأنشطة اللجنة خلال العام المنقضي 2022.

أعلنت د. إيمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية تفاصيل حصاد الأعمال باللجنة والتي قدمت من صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص ب نقابة الأطباء مبلغ إجمالي 6 ملايين و143 ألفا و980 جنيهاً دعماً لعدد 681 طبيبا وأسرهم، تنوعت أوجه الدعم بين دعم علاجي ودراسي وفي الأزمات ودعم أسر شهداء كورونا، كما تم تشطيب وتجهيز استراحتي الأطباء والطبيبات بشارع القصر، وتم بدء تشغيلها واستفادة الأطباء والطبيبات بهما منذ 10 ديسمبر الماضي.

وعن أنشطة الرحلات قالت د. إيمان سلامة، إنه تم تنظيم رحلات اليوم الواحد والتي استفاد منها 210 أطباء وطبيبات، والرحلات الداخلية الطويلة واستفاد منها 80 طبيبا وطبيبة إلى جانب الرحلات خارج مصر إلى البانيا وتركيا ولبنان، ومونتنيجرو والتي استفاد منها 35 طبيبا وطبيبة، أما المصايف التي تملكها نقابة الأطباء وهي مصايف بورسعيد واستفاد منها 92 طبيبا، ومصايف مرسي مطروح واستفاد منها 59 طبيبا.

وأضافت مقررة اللجنة الاجتماعية، أنه تم تنظيم رحلة الحج التي استفاد منها 13 من الأطباء وذويهم ورحلتي عمرة استفاد منها 47 طبيبا وطبيبة وذويهم، وتم تنظيم عدد 11 ندوة ثقافية في الصالون الثقافي لدار الحكمة استضافت كبار الكتاب والأدباء وبدأت فعاليات معرض الكتاب المتنقل تحت اسم" أطباء مصر يقرأون " وبدأ في محافظة السويس في الفترة من 15 حتى 25 ديسمبر الماضي، إضافة إلى تنظيم احتفالية يوم الطبيب التي كرمت 152 طبيبا وطبيبة على مستوى الجمهورية و27 أم مثالية من الطبيبات.

وأشارت د. إيمان سلامة إلى أنه تم صرف قرض حسن للدراسات العليا بمبلغ 440 ألف جنيه لعدد 22 طبيبا وطبيبة وقرض حسن للزواج للشباب بمبلغ 4 ملايين و980 ألف جنيه لعدد 83 طبيبا وطبيبة، كما تم عمل وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة لعدد 222 طبيبا وطبيبة وإنشاء قسم خاص باللجنة الاجتماعية لمتابعة وحل مشكلات أسر شهداء كورونا من الأطباء بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى متابعة اللجنة الاجتماعية أنشطة وخدمات الدعم المقدمة من إتحاد نقابات المهن الطبية إلى الأطباء والتي قدمها صندوق المعاشات والإعانات بإتحاد المهن بإجمالي مبلغ 12 مليونا و203 آلاف جنيه لعدد 863 طبيبا وطبيبة وأسرهم في أوجه الدعم المختلف من الدعم العلاجي والدراسي وأسر شهداء كورونا.